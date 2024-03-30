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أوكرانيا معرضة للإفلاس إن لم تشطب الديون الغربية عنها

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أوكرانيا معرضة للإفلاس إن لم تشطب الديون الغربية عنها
Sputnik
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صرح مصدر في البنك الدولي تعليقا على تخصيصه قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لكييف، بأن أوكرانيا قد تواجه خطر الإفلاس العام القادم إذا رفضت الدول الغربية شطب ديونها.

كما أوضح المصدر أن الإدارة الروسية في البنك الدولي صوتت ضد هذا المشروع، مستندة إلى ميثاق البنك.

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وقال المصدر: "تشير وثيقة المشروع إلى الحالة الكارثية للمالية العامة في أوكرانيا بسبب الانكماش الاقتصادي وانخفاض المساعدات الخارجية، وإذا رفض الدائنون الغربيون في عام 2025 شطب ديون كييف، بما في ذلك ديون الشركات الخاصة والبنوك، فقد تواجه البلاد خطر الإفلاس".

ووفقا له "بشكل عام، أدركت إدارة البنك الدولي أن مخاطر التعاون مع أوكرانيا مرتفعة للغاية، لذلك لا يوفر البنك أمواله الخاصة بل استخدم البنك مرة أخرى ضمانات المانحين وهم اليابان وبريطانيا".

وكشف رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 1.5 مليار دولار لدعم سياسة التنمية في بلاده، وعبر عن أمله في أن تصل الأموال إلى كييف بحلول نهاية مارس الجاري.

وكتب شميغال في قناته على "تلغرام" أن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار دولار من المملكة المتحدة واليابان في إطار برنامج "البنك الدولي". مشيرا إلى أن مجلس إدارة البنك وافق على تخصيص المبلغ في إطار قرض لدعم سياسة التنمية في أوكرانيا.

ولفت إلى أن "984 مليون دولار من إجمالي هذا المبلغ سيأتي من اليابان و516 مليون دولار من المملكة المتحدة".

 

 

المصدر: تاس

 

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