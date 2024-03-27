من اليابان والمملكة المتحدة.. البنك الدولي يقرض كييف 1.5 مليار دولار

كشف رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 1.5 مليار دولار لدعم سياسة التنمية في بلاده، وعبر عن أمله في أن تصل الأموال إلى كييف بحلول نهاية مارس الجاري.

وكتب شميغال في قناته على "تلغرام" أن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار دولار من المملكة المتحدة واليابان في إطار برنامج "البنك الدولي". مشيرا إلى أن مجلس إدارة البنك وافق على تخصيص المبلغ في إطار قرض لدعم سياسة التنمية في أوكرانيا.

ولفت إلى أن "984 مليون دولار من إجمالي هذا المبلغ سيأتي من اليابان و516 مليون دولار من المملكة المتحدة".

يشار إلى أن نسبة العجز في أوكرانيا في 2024 ستبلغ مستوى قياسيا قدره 43.9 مليار دولار وتتوقع سلطات البلاد تغطية معظم هذا العجز بمساعدة من الحلفاء الغربيين.

كما تعترف كييف بأنه "من دون مساعدة المانحين الغربيين" فإنهم لن يتمكنوا إلا من تغطية نفقات الميزانية غير العسكرية. وفي حال لم يتلقوا مساعدة مالية، فإنهم سيواجهون مشاكل خطيرة في دفع المزايا الاجتماعية والرواتب لموظفي القطاع العام.

المصدر: تاس