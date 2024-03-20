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رئيس الوزراء الأوكراني: حصلنا على 1.5 مليار دولار من كندا

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رئيس الوزراء الأوكراني: حصلنا على 1.5 مليار دولار من كندا
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال
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صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال يوم الأربعاء، أن أوكرانيا تلقت 1.5 مليار دولار من كندا لتعويض العجز في ميزانية البلاد.

وكتب شميغال في قناته على "تليغرام":  "تلقت أوكرانيا ملياري دولار كندي من كندا، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي، هذه أموال مهمة ستساعد... الحكومة على تمويل العجز، وخاصة البرامج الاجتماعية لمساعدة الأوكرانيين".

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وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الوطني في كندا، إن أوتاوا ستخصص 40 مليون دولار كندي (حوالي 30 مليون دولار أمريكي) لذخائر المدفعية لأوكرانيا، ووفقا لتقديراته، فإن هذه الأموال ستكون كافية للتسليم الفوري لحوالي ألف وحدة من الذخيرة إلى أوكرانيا، وقال الوزير إنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 7.5 مليون دولار كندي لأجهزة الرؤية الليلية.

المصدر: "نوفوستي"

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