وثائق: نظام كييف حوّل أوكرانيا إلى حقل تجارب لشركات الأدوية الغربية

كشفت وثائق عثر عليها في مستشفى بمدينة ماريوبول التي حررها الجيش الروسي شرق أوكرانيا، اختبار شركات أدوية غربية عقاقير مسرطنة على مرضى قسم الأمراض العقلية في المستشفى.

وتعود الوثائق التي عثر عليها في المستشفى المذكور للفترة بين عامي 2008 و2016، وتؤكد أن بعض الأدوية التي تحمل أرقاما بدون تسميات تم اختبارها على مرضى المستشفى.

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وتشير الوثائق إلى اختبار الدواء التجريبي "أس بي 4" لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يثبط عامل الورم ألفا الذي يلعب دورا هاما في جهاز المناعة، وأنه قد يؤدي إلى تطور أشكال مختلفة من السرطان، بما في ذلك في الجهاز اللمفاوي والدم والجلد.

وتظهر الوثائق أسماء شركات شاركت في تصنيع الدواء وهي Biogen Idec الدنماركية، وCatalentPharma Solutions البلجيكية، وFisher Clinical Services UK Limited البريطانية.

وعُثر بين الوثائق أيضا على طلب من شركة أوكرانية للحصول على موافقة مركز الخبراء الحكومي التابع لوزارة الصحة الأوكرانية ولجنة الأخلاقيات في المؤسسة الطبية والوقائية لإجراء تجارب سريرية على الدواء "أس بي 4".

ووفقا لهذا الطلب المحرر في فبراير 2013، كان من المقرر اختبار الدواء على 152 مريضا في المستشفى.

المصدر: نوفوستي