أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن ممثلي روسيا وبيلاروس ناقشوا خلال مشاورات ثنائية في موسكو، الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا.

جاء ذلك في رسالة وزارة الخارجية الروسية عقب نتائج المشاورات الثنائية التي عقدت في 20 فبراير بصيغة مشتركة بين الإدارات حول تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية الحكومية بشأن ضمان السلامة البيولوجية.

وأكدت الخارجية الروسية أنه تمت مناقشة تنفيذ المذكرة الثنائية الحكومية بشأن التفاهم على قضايا ضمان السلامة البيولوجية، بما في ذلك المجالات المحددة لمزيد من التعاون، كما تم "النظر في قضايا تحسين وزيادة كفاءة تنفيذ أهداف وأحكام هذه الوثيقة، بما في ذلك من خلال تشكيل آلية استشارية مناسبة".

وسبق أن أفاد تقرير اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بأن الولايات المتحدة أُجبرت على وقف أنشطتها البيولوجية في أوكرانيا بفضل العملية العسكرية الخاصة فقط.

كما كشف التقرير أن الأنشطة البيولوجية الأمريكية، أنشأت في البلاد وضعا وبائيا كارثيا فيما يتعلق بعدد كبير من الأمراض المعدية، وأن واشنطن حصلت على حق إدارة هذا الوضع (الوبائي) في أوكرانيا لمصالحها الخاصة.

وفي السياق ذاته، أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن قلق روسيا إزاء أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية الغامضة حول العالم.

المصدر: RT