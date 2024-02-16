مدفيديف: روسيا تشعر بالقلق إزاء أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن قلق روسيا إزاء أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية الغامضة حول العالم.

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جاء ذلك في الجلسة العامة لمؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الذي حمل عنوان "من أجل حرية الأمم"، حيث تابع أن أنشطة الهياكل القريبة من الدولة، بما في ذلك المختبرات البيولوجية الأمريكية، تندرج تحت بند "الأنشطة الاستعمارية الجديدة لمختلف الهياكل شبه الحكومية"، وشدد على أن روسيا لمست ذلك في تجربتها الخاصة، إذ أن تلك البرامج "تهدف إلى دراسة وتطوير العوامل البيولوجية ذات الطبيعة الانتقائية، والتي بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن تقلقنا".

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أليكسي شيفتسوف قد صرح من قبل بأن الولايات المتحدة تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية لاستهداف مجموعات عرقية محددة، وهو ما أثبتته عدة مصادر، وقال إن الأمريكيين "يبذلون جهدا كبيرا لنقل برامجهم البيولوجية إلى دول أخرى، بهدف فرض سيطرتهم الكاملة على جميع البحوث البيولوجية، والتمكن من الوصول إلى نتائجها في أي زمان ومكان، وكذلك لجمع مجموعات المواد الحيوية ومسببات الأمراض، لا سيما الخطيرة منها".

المصدر: نوفوستي