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"الناتو": روسيا لا تخطط للهجوم على دول الحلف

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AFP
رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" الأميرال الهولندي روب باور
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قال رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" الأميرال الهولندي روب باور إنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أن روسيا تخطط لغزو أي دولة في الحلف.

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ونقلت صحيفة "بلطيق تايمز" عن الأميرال: "لا توجد أي مؤشرات على أن روسيا تخطط لمهاجمة أي دولة من أعضاء حلف "الناتو". لا أرى أي تهديد مباشر".

وأكد باور أن روسيا لديها طموحات خارج أوكرانيا، مضيفا: "نعرف ذلك، ويجب أن يكون الحلف جاهزا بشكل عام".

وشدد على أن استخدام المادة 5 من ميثاق حلف الناتو لا يمكن إلا في حال شن هجوم مباشر على دولة من دول الحلف.

وفي وقت سابق وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصريحات بحول احتمال شن هجوم روسي على بولندا أو دول البلطيق بأنها هراء مطلق.

المصدر: تاس

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