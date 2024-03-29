خبراء البرلمان الألماني: "الناتو" لن يتدخل لحماية قوات فرنسا في أوكرانيا

أكد خبراء في البرلمان الألماني أن "الناتو" لن يحمي قوات أي بلد عضو بمن فيها فرنسا إن أرسلت إلى أوكرانيا، حيث لا يشمل ميثاق الحلف حماية قوات أعضائه خارج أراضيها.

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ونقلت وكالة DPA عن تقرير أعده خبراء برلمانيون: "إذا قاتلت قوات دولة عضو في "الناتو" إلى جانب الجيش الأوكراني في النزاع مع روسيا فإن مشاركتها هذه لن تشملها المادة 5 من ميثاق "الناتو" للدفاع الجماعي".

وأكد الخبراء أن الدفاع الجماعي لبلدان الحلف يعني الدفاع عن أراضي دوله إن تعرضت لهجوم روسي.

وأشاروا رغم ذلك إلى أن مشاركة القوات البرية الفرنسية إلى جانب أوكرانيا مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي.

وفي وقت سابق وصف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف مساعي باريس لحشد تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا، بأنها "خطيرة للغاية".

المصدر: تاس