أوستن وعميروف يبحثان احتياجات أوكرانيا إلى المساعدات العسكرية

أعلن البنتاغون أن وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والأوكراني رستم عميروف بحثا، يوم الجمعة، موضوع تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

وجاء في بيان للبنتاغون بهذا الصدد أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في ميدان القتال بأوكرانيا، وكذلك "احتياجات أوكرانيا إلى المدفعية الإضافية ووسائل الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة".

وأضاف البيان أن الوزيرين تطرقا أيضا إلى ضرورة مصادقة الكونغرس الأمريكي على التمويل الإضافي في مجال الأمن القومي حتى تتمكن واشنطن من استئناف تقديم المساعدات لأوكرانيا.

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يذكر أن المساعدات العسكرية الأمريكية توقفت على خلفية عدم مصادقة المشرعين الأمريكيين على أي تشريع بشأن تخصيص التمويل لتلك المساعدات في ظل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الإجراءات لضمان أمن الحدود الذي كان يقترح ضمن تشريع واحد مع تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وغيرهما من شركاء الولايات المتحدة.

وقد اعترفت القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية بصعوبة الوضع في الجبهة بسبب نقص الأسلحة والذخيرة.

وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريح لقناة "سي بي إس" من أن القوات الأوكرانية قد تكون غير قادرة على التصدي لهجوم روسي كبير محتمل، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى المساعدة العسكرية الغربية.

المصدر: تاس