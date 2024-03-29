لجنة التحقيق الروسية: منفذو هجوم "مروكوس" الإرهابي كانوا متوجهين إلى كييف للحصول على "مكافأة كاملة"

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أن المتهمين بهجوم "كروكوس" توجهوا بعد تنفيذ جريمتهم نحو الحدود الروسية الأوكرانية لعبورها والوصول إلى كييف، للحصول على "مكافآتهم" المالية.

وجاء في بيان اللجنة عبر قناتها على "تليغرام": "بناء على تعليمات منسق (الهجوم الإرهابي)، توجه الإرهابيون بعد تنفيذ جريمتهم في سيارة نحو الحدود الروسية الأوكرانية بهدف عبورها والوصول إلى كييف لاستلام مكافأتهم المالية التي وُعِدوا بها".

إقرأ المزيد

وأكدت اللجنة أن المتهمين أفادوا بأن تحركاتهم "في مرحلة الإعداد للهجوم المسلح وما بعده على قاعة مجمع "كروكوس"، جرى تنسيقها عبر رسائل صوتية على منصة "تيلغرام" مع رجل قدم نفسه لهم تحت اسم مستعار".

ويستمر التحقيق معهم لتحديد هوية ممثلي الاستخبارات الأوكرانية المتورطين في تنظيم وتمويل هذا الهجوم الإرهابي.

وقد وقع الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس، وأسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة نحو 180 آخرين.

المصدر: "نوفوستي"+RT