الأمن الروسي يصطحب الإرهابي فريد شمس الدين إلى شقة سكنها قبل تنفيذ هجوم "كروكوس" (فيديو)

رافق عناصر الأمن الفيدرالي الروسي الإرهابي فريد شمس الدين أحد منفذي هجوم "كروكوس" إلى الشقة التي استأجرها لاستكمال التحقيق.

ويظهر مقطع الفيديو عناصر الأمن وهم ينزلون الإرهابي من السيارة عند مدخل المبنى الذي استأجر فيه الإرهابي الشقة.

وصرح الإرهابي في الاستجواب الأول بأنه وصل من تركيا في 4 مارس، واعترف بأنه "أطلق النار على الناس من أجل المال"، موضحا أنه فعل ذلك "مقابل نصف مليون روبل."

وقال أيضا إنه حصل على الأسلحة من أشخاص تواصلوا معه عبر تلغرام، دون أن يعرف لماذا اختاروه هو، وأضاف أن من ساعده "داعية" مزعوم عرض عليه تنفيذ عملية قتل، وحسب قوله فقد استغرق التحضير للعملية الإرهابية مدة شهر.

المصدر: RT