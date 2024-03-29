محققون صينيون في باكستان للتحقيق في هجوم انتحاري راح ضحيته 5 صينيين

وصل فريق محققين صينيين إلى باكستان، الجمعة، للانضمام للتحقيقات الجارية في هجوم انتحاري قتل فيه 5 صينيين مستهل الأسبوع، بينما تستمر باكستان في تحقيقاتها الخاصة في الهجوم.

وكان المهندسون والعمال الصينيون القتلى متجهين الثلاثاء إلى سد داسو، أكبر مشروع للطاقة المائية في شمال غرب باكستان، عندما صدمت سيارتهم سيارة أخرى ملغمة ويركبها انتحاري.

وقتل أيضا سائق باكستاني في هجوم الثلاثاء في مديرية شانغلا، بإقليم خيبر بختونخوا.

وأدانت الصين الهجوم وطلبت من باكستان فتح تحقيق مفصل وضمان حماية الآلاف من عمالها الذين يعملون في الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

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ووفقا لبيان الحكومة، أطلع وزير الداخلية محسن نقوي الجمعة المحققين الصينيين على نتائج التحقيقات التي أجرتها الباكستان في حيثيات الهجوم.

وقبل يومين، تشارك مسؤولون باكستانيون مع السفارة الصينية النتائج الأولية لتحقيقهم في الهجوم الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وكانت المشروعات الصينية المتصلة بالممر الاقتصادي مستهدفة في باكستان خلال السنوات الأخيرة، حيث قتل 13 شخصا بينهم 9 صينيين، في يوليو 2021، عندما نسف انتحاري متفجرات في سيارته قرب حافلة تحمل مهندسين وعمالاً صينيين وباكستانيين، ما دفع الشركات الصينية إلى تعليق العمل هناك لفترة ما.

المصدر: أ ب