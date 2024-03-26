الصين ترفض اتهام نيوزيلندا لها بالوقوف وراء هجوم سيبراني على برلمانها

رفضت بكين بشدة مزاعم نيوزيلندا التي اتهمت مجموعة سيبرانية "مدعومة" من الصين باستهداف برلمانها عام 2021، مؤكدة أن ما ساقته ويلينغتون "لا أساس له من الصحة".

وجاء ذلك في بيان نشرته سفارة الصين في ويلينغتون بعد أن قالت وزيرة حماية الاتصالات الحكومية في نيوزيلندا جوديث كولينز اليوم الثلاثاء إن وكالة الأمن السيبراني النيوزيلندية ربطت مجموعة صينية "تدعمها الدولة" بهجوم إلكتروني استهدف خدمات تابعة للبرلمان.

وأكدت الوزيرة النيوزيلندية أن وكالة الأمن السيبراني "نجحت في صد الهجوم وشل قدرة المجموعة السيبرانية على إلحاق أي ضرر بالبلاد".

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز إنه بناء على تعليماته، عقد مسؤولون من الوزارة اجتماعا مع السفير الصيني، عبروا خلاله عن مخاوفهم بشأن الحادث. وقال بيترز إن مثل هذا التدخل من الخارج "غير مقبول" ودعا الصين إلى "الامتناع" عنه في المستقبل.

أتى الاتهام النيوزيلندي بعيد اتهام الحكومة البريطانية لمنظمات "على صلة ببكين" بالوقوف خلف حملتين إلكترونيتين "خبيثتين" طالتا اللجنة الانتخابية وبرلمانيين في بريطانيا، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في المملكة المتحدة.

وأرفقت لندن اتهامها لبكين بفرض عقوبات واستدعاء السفير الصيني.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها "تقف إلى جانب المملكة المتحدة في إدانتها" للأنشطة السيبرانية الصينية.

إقرأ المزيد

وقالت السفارة الصينية في ويلينغتون إنها "ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات غير المسؤولة والتي لا أساس لها من الصحة"، مضيفة أنها قد قدم احتجاجا شديد اللهجة إلى السلطات النيوزيلندية، معربا عن "استيائها واعتراضها الشديدين".

وأشار البيان الصيني إلى أن الأمن السيبراني قضية عالمية، ومسألة تتبع الهجمات السيبرانية معقدة وحساسة للغاية، وأنه "عند التحقيق في الحوادث السيبرانية وتصنيفها، ينبغي الاعتماد على أدلة موضوعية كافية، وعدم التشهير بالدول الأخرى واللافتراء عليها دون أساس واقعي، وعدم تسييس قضايا الأمن السيبراني".

وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن الصين باعتبارها إحدى الضحايا الرئيسية للهجمات السيبرانية، تقف دائما بشدة ضد أي شكل من أشكالها وتتصدى لها وفقا للقانون".

المصدر: وكالات