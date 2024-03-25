الحكومة البريطانية تتهم منظمات تابعة للصين بالمسؤولية عن هجومين إلكترونيين ضد بلادها

اتهمت الحكومة البريطانية يوم الاثنين منظمات مرتبطة ببكين بتنظيم حملتين إلكترونيتين "خبيثتين" طالتا اللجنة الانتخابية وبرلمانيين.

وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن في خطاب أمام البرلمان "يمكنني أن أؤكد أن جهات مرتبطة بالنظام الصيني مسؤولة عن هجومين إلكترونيين خبيثين استهدفا مؤسساتنا الديمقراطية ونوابنا".

وأعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية التي تشرف على الانتخابات في المملكة المتحدة في أغسطس 2023، بدون أن تذكر اسم الصين، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني من "جهات معادية" تمكنت من الوصول إلى نظامها منذ أكثر من عام.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن "الهجوم طال خوادم تضم نسخا من سجلات انتخابية تحتوي على بيانات 40 مليون ناخب". موضحة أن "محاولات التدخل هذه في النظام الديمقراطي للمملكة المتحدة باءت بالفشل".

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وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن بريطانيا ستفعل "كل ما هو ضروري" لصون أمنها ولحماية نفسها من "التحدي التاريخي".

هذا واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أنه يجب الاستناد إلى "أدلة موضوعية" بدلا من "التشهير بالدول من دون أساس واقعي، ناهيك عن تسييس قضايا الأمن السيبراني".

المصدر: "أ ف ب"