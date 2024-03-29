بايدن يسمي دولا عربية "مستعدة للاعتراف بإسرائيل"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدول العربية بما فيها السعودية مستعدة "للاعتراف الكامل بإسرائيل" في أي اتفاق مستقبلي.

وفي تصريح خلال حملة لجمع التبرعات في قاعة "راديو سيتي" للموسيقى في نيويورك، شارك فيه الرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما، أضاف بايدن: "لقد عملت مع السعوديين ومع جميع الدول العربية الأخرى، بما في ذلك مصر والأردن وقطر. إنهم مستعدون للاعتراف بإسرائيل بشكل كامل".

وشدد على أنه "يجب أن تكون هناك خطة لما بعد غزة، ويجب أن تكون هناك مقايضة بحل الدولتين. ليس من الضروري أن يحصل اليوم، ولكن يجب أن يكون الأمر تطورا وأعتقد أننا قادرون على القيام بذلك".

وأضاف: "هناك عدد كبير جدا من الضحايا الأبرياء، من الإسرائيليين والفلسطينيين، ويتعين بذل المزيد من الجهود لإيصال الغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة"، مشيرا إلى "أننا في وضع حيث وجود إسرائيل ذاته على المحك. لقد تم ذبح كل هؤلاء الناس"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر".

ولفت إلى أنه "من المفهوم أن لدى إسرائيل مثل هذا الغضب العميق وأن حماس لا تزال موجودة، لكن يجب علينا أن نتحرك ونوقف الجهود التي تؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال".

ويحث التقدميون وأعضاء الجاليات الإسلامية والعربية الأمريكية إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات أقوى لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتصاعدت التوترات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول احتمال اجتياح إسرائيل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة والتي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني هربا من القصف لشمال القطاع.

المصدر: "بلومبيرغ"