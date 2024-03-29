بسبب دولار ونصف.. غضب في تركيا بعد فيديو اعتداء صاحب محل على سيدة وسحلها وسط الشارع!

انتشر فيديو لسيدة محجبة وهي تتعرض للضرب وسط الشارع من قبل صاحب محل لبيع الهواتف في منطقة الفاتح بإسطنبول في تركيا، بعد طلبها إعادة حافظة هاتف كانت قد اشترتها من محله التجاري.

وبحسب وسائل إعلام تركية، بدأت الحادثة حينما ذهبت سيدة لشراء حافظتي هاتف من أحد المحال التجارية فطلب صاحب المحل مبلغ 450 ليرة تركية (20 دولارا) مقابل الحافظتين، لكن السيدة أصرت على دفع 300 ليرة تركية (9 دولارات)، وهو المبلغ الذي اشترت غطائي الهاتف به.

لكن الخلاف بدأ حينما عادت السيدة للمتجر في اليوم التالي راغبة في إعادة إحدى الحافظتين واستعادة مبلغ الشراء، ولم يتوصل الاثنان لاتفاق.

Fatih - Fatih Caminin hemen arka sokağı



Birgün önce 2 tane telefon

Kılıfı alan çarşaflı yaşlı kadın birgün sonra bir tanesini iade etmek

İstiyor sözde maganda kadını darp etmekle Kalmıyor.



ALLAH'a Kitaba da küfürler ediyor. 😡



Mübarek ramazan ayındayız Allah belanı versin. pic.twitter.com/pPfdI5V0hQ — Sosyal Bedevi (@SosyalBedevi27) March 26, 2024

وقام الرجل بإلقاء إحدى حافظتي الهاتف أرضا، فيما اصطدمت السيدة بالطاولة، بدورها قامت السيدة بإلقاء حافظة الهاتف الأخرى على الأرض.

ومع تصاعد الشجار، ضرب صاحب المحل السيدة وأوقعها أرضا، ثم قام بسحبها من يدها محاولا أخذ الأموال. وبدأت السيدة في الصراخ فيما حاول المارة تهدئة الموقف، لكن لم يتدخل أحد.

🔴 İstanbul Fatih’te, çarşaflı yaşlı kadına saldıran şahısların dükkanı tahrip edildi.



Dükkanın kepenklerine, “Allah, Kitabı ve Resü’lü canımızdan evladır” yazıldı. pic.twitter.com/vCVmuyqYNf — Islamist Agenda (@islamistagenda) March 26, 2024

وأثارت الواقعة حالة من الغضب الشعبي في المنطقة، وتوجه بعض المواطنين إلى المتجر محاولين الوصول إلى صاحبه الذي لم يكن هناك، فقاموا بتكسير واجهة المحل وكتابة عبارات احتجاج على واجهته.

في غضون ذلك، قامت الشرطة التركية بفتح تحقيق في الحادث، وألقت القبض على الرجل البالغ عمره 32 عاما.

وتبين أنه ابن شقيق صاحب المحل، وكان يعمل مع عمه رغم أن لديه ما مجموعه 11 سجلا جنائيا، ومن المنتظر أن يحال للسلطات القضائية بتهمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء".

🔴 Fatih'te çarşaflı kadına saldırarak dini değerlere küfreden 32 yaşındaki A.Ü.Ş. tutuklandı. pic.twitter.com/d1XwKApthn — Mahfil (@mahfildijital) March 27, 2024

المصدر: "Milliyet"