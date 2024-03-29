الطيران الاستراتيجي الروسي يثير حفيظة قوات "الناتو" في بولندا

أعلنت القيادة العملياتية للقوات البولندية تسيير دوريات جوية متواصلة مع طيران "الناتو" في أجواء جنوب شرقي بولندا على خلفية تكثيف الطيران الاستراتيجي الروسي ضرباته لأوكرانيا مؤخرا.

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وقالت القيادة في بيان نشر على منصة "إكس": "تعمل الطائرات البولندية والطائرات التابعة للقوات المتحالفة معها في المجال الجوي البولندي، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الضوضاء وخاصة في جنوب شرق البلاد. في الليلة الماضية تم تسجيل نشاط مكثف للطيران الاستراتيجي الروسي مرتبط بهجمات صاروخية على أهداف في الأراضي الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن الأجواء البولندية".

وأعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي صباح اليوم الجمعة في جميع أراضيها.

المصدر: نوفوستي