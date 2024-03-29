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انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا

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انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا
Sputnik
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في أنحاء البلاد ولاسيما بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، مشيرة إلى استمرار القصف طوال الليل وصباح اليوم.

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وذكرت قناة "أوبشيستفينويه" أن أصوات الانفجارات سمعت الليل الماضي وصباح اليوم في مقاطعات ايفانو فرانكوفسك وخميلنيتسكي وجيتومير وفينيتسا وفي مدن دنيبروبيتروفسك ولفوف وتشيركاسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تكثيف قصف مواقع قوات كييف والبنية التحتية للجيش الأوكراني ولاسيما المطارات العسكرية والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء والمصانع العسكرية ومستودعات الذخائر والأسلحة الغربية التي تشارف على النفاد، منذرة بقرب انهيار جيش زيلينسكي وفشل واشنطن وحلفائها في "منع انتصار روسيا في أوكرانيا". 

المصدر: RT

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