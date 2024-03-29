الدفاعات الروسية تسقط 15 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 15 صاروخا أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة جديدة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي براجمات RM-70 Vampire التشيكية، حيث اسقطت الدفاعات الروسية 15 صاروخا استهدفت مدينة بيلغورد" الحدودية.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المرافق المدنية في المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف على الدون وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية.

المصدر: RT