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الدفاع الروسية: اعتراض 18 قذيفة أوكرانية فوق بيلغورود

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الدفاع الروسية: اعتراض 18 قذيفة أوكرانية فوق بيلغورود
Sputnik
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أكدت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 18 قذيفة من راجمة الصواريخ Vampire أطلقها الجيش الأوكراني على بيلغورود الليلة الماضية.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "هذه الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام راجمة الصواريخ RM-70 Vampire" تشيكية الصنع.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 18 قذيفة فوق مقاطعة بيلغورود.

وفي وقت سابق أفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن رجلا أصيب بشظية ولحقت أضرار طفيفة ببعض المنازل جراء تصدي الدفاعات الجوية للغارة الصاروخية الأوكرانية الليلة الماضية.

المصدر: RT

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