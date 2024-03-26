روسيا تسقط 18 هدفا معاديا في أجواء مقاطعة بيلغورود

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، يوم الثلاثاء، 18 هدفا جويا معاديا فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا.

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في قناته على "تلغرام": "تعامل نظام دفاعنا الجوي فوق مقاطعة بيلغورود مع 18 هدفا جويا معاديا وتم إسقاطها عند اقترابها من المدينة".

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وأشار غلادكوف إلى أن رجلا أصيب بشظية في منطقة أسفل الظهر، وتم نقله إلى المستشفى، مؤكدا أنه يتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

من جهته، يقوم الجيش الروسي بالرد على مصادر النيران والتهديد الأوكرانية بمختلف وسائط الأسلحة وتقوم المدفعية الروسية بتدمبر عتاد وآليات القوات الأوكرانية بمحاذاة حدود مقاطعة بيلغورود.

وقبل أيام أيضا، أحبط الجيش الروسي محاولة تسلل جنود من القوات الأوكرانية إلى أراضي المقاطعة.

المصدر: "نوفوستي"+RT