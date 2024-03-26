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الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 15 قذيفة معادية طراز Vampire و"غراد" فوق بيلغورود ليلا

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الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 15 قذيفة معادية طراز Vampire و
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي اعترضت ودمرت 13 قذيفة صاروخية معادية من طراز Vampire فوق مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات RM-70 Vampire".

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وفي السياق ذاته، أفادت الدفاع الروسية بتدمير صاروخين من طراز غراد فوق بيلغورود.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

من جهته، يقوم الجيش الروسي بالرد على مصادر النيران والتهديد الأوكرانية بمختلف وسائط الأسلحة وتقوم المدفعية الروسية بتدمبر عتاد وآليات القوات الأوكرانية بمحاذاة حدود مقاطعة بيلغورود.

وقبل أيام أيضا، أحبط الجيش الروسي محاولة تسلل جنود من القوات الأوكرانية إلى أراضي المقاطعة.

المصدر: RT

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