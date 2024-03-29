ذكّر رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفات عشرات آلاف الجنود الفرنسيين في سيفاستوبول، ودعاه للتفكير مليا قبل إرسال أي قوات إلى أوكرانيا.

وقال: "خلال حرب القرم فقد الفرنسيون عشرات الآلاف من مواطنيهم.. في المقبرة الفرنسية في سيفاستوبول وحدها يوجد ما يصل إلى 28 ألف جندي وضابط أرسلهم نابليون الثالث للذبح. لا أعتقد أن نابليون الحالي قادر على تجميع وتجهيز نفس العدد من المقاتلين لكن دون أي شك سنحفر لهم قبورا على أراضينا".

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ولفت إلى أنه على مدى السنوات الـ170 الماضية منذ هجوم جيوش نابليون أسلحة روسيا تغيرت كثيرا.

وأضاف: "باختصار، بين كل هذا الضجيج وقرع الطبول الفرنسية، يتبادر إلى ذهني قول الشاعر دينيس دافيدوف: "دع الفرنسيين الفاسدين يعودون إلينا!".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وشهدت القرم معارك ضارية بين القوات الروسية وقوات الائتلاف البريطاني الفرنسي التركي في حرب القرم 1854 – 1856 التي انتهت بانتصار روسيا واستحواذها على شبه الجزيرة.

المصدر: نوفوستي