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روسيا.. انتشال مدفع من القرن التاسع عشر من قاع البحر الأسود في القرم (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. انتشال مدفع من القرن التاسع عشر من قاع البحر الأسود في القرم (فيديو)
c-pravda.ru
صورة أرشيفية
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انتشل الغواصون الروس مدفعا قديما يعود إلى القرن الـ19 من قاع البحر الأسود في منطقة الخليج في ميناء سيفاستوبول البحري .

ونقش على المدفع ختم على شكل النسر الثنائي الرأسين، بصفته شعارا للإمبراطورية الروسية، أصبح لاحقا شعارا لدولة روسيا.

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وجاء في تقرير نشرته وزارة الطوارئ الروسية على "تليغرام" أن الغواصين من وزارة الطوارئ الروسية عثروا على قاع البحر عن مدفع يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. وتم اكتشاف المدفع القديم الذي يزن بضعة أطنان بالقرب من خليج ماتيوشينكو، وتم باستخدام طوافات مملوءة بالهواء وكابلات معدنية، نقل المدفع إلى الشاطئ".

وأشار ديمتري دانيليوك، أحد غواصي الإدارة العامة في وزارة الطوارئ الروسية في سيفاستوبول، أن رفع المدفع كان عملية في غاية الصعوبة بسبب أن المتخصصين كانوا يعملون في أعماق ضحلة للغاية وفي أماكن مغطاة بالرمال وكتل خرسانية. وبالإضافة إلى المدفع، تم العثور في قاع البحر على سبع قذائف مدفعية. وسترسل جميع الاكتشافات إلى متحف التحصينات التاريخي العسكري في بطارية المدفعية "ميخائيلوفسكايا".

يذكر أن خليج ماتيوشينكو في ميناء سيفاسوبول شهد عامي 1855 – 1856 معارك ضارية بين القوات الروسية وقوات الائتلاف البريطاني الفرنسي التركي في حرب القرم (1854 – 1856).

المصدر: تاس

 

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