كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" وجود إسلاميين متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف، وقالت إن أحدهم يشتبه في قيامه بقتل المرتزق البريطاني دانييل بيرك.

وأفادت الصحيفة استنادا إلى بيانات التحقيق بأن المشتبه به الرئيسي في القضية هو الإسلامي عبد الفتاح نورين، الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والجزائرية وقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية مع مرتزق بريطاني.

وكان قد اختفى بيرك (36 عاما) في زابوروجيه أوائل أغسطس 2023، واكتشفت السلطات الأوكرانية جثته في سبتمبر.

وقدم بيرك، الذي عاش في مانشستر، إلى أوكرانيا في عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أصيب برصاصة في الرأس والرقبة من الخلف.

وبحسب الطبيب الشرعي البريطاني زاك غولومبيك، الذي شارك في التحقيق في مقتل المرتزق البريطاني، اعترف نورين بأنه "متورط في إطلاق النار"، لكنه قال إنه كان "حادثا عرضيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن بيرك قاتل سابقا مع "وحدات الدفاع الذاتي" الكردية في سوريا ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت صحيفة "تلغراف" قد نقلت في وقت سابق عن أحد المرتزقة الأجانب وهو يقاتل في صفوف قوات كييف قوله أن "هناك رجالا لا ينبغي أن يكونوا هنا، بعضهم لديهم سجلات إجرامية، وبعضهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وبعضهم يعانون من مشاكل مع المخدرات والكحول".

ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية باستمرار أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كطعم للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: وكالات