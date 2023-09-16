"تايمز": العثور على جثة يعتقد أنها لمرتزق بريطاني مفقود في زابوروجيه

أعلنت الشرطة الأوكرانية العثور على جثة يعتقد أنها للمرتزق البريطاني دانييل بيرك الذي كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية عام 2022 في أراضي إحدى مناطق مقاطعة زابوروجيه.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، تم العثور على الجثة في أثناء البحث عن بيرك، الذي فقد في 11 أغسطس، أثناء مغادرته مدينة زابوروجيه في سيارة مع مرتزق بريطاني آخر، أبلغ فيما بعد عن اختفاء رفيقه.

وفتحت الشرطة الأوكرانية تحقيقا في قضية "القتل العمد"، ومن المفترض أن يساعد اختبار الحمض النووي في تحديد ما إذا كان الشخص المقتول هو البريطاني المفقود.

وقد اختفى دانييل بيرك من شقته في مدينة زابوروجيه على خلفية تقارير عن خلافات بينه وبين متطوعين آخرين بشأن التمويل والمعدات.

وقامت الشرطة الأوكرانية بتفتيش شقته، وعثرت فيها على أغراضه وسلاحه، ما يشير إلى عدم توجهه إلى الخطوط الأمامية، وبحسب صحيفة "تلغراف"، فإن بعض المصادر ترجح قتل بيرك وقيام مدبري القتل بإخفاء آثار الجريمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرتزق البريطاني، الذي اختفى في زابوروجيه أوائل أغسطس الماضي، ربما قتل على يد زملائه الجنود.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الأوكرانية تعترف بأن اختفاء بيرك البالغ من العمر 35 عاما قد يكون مرتبطا بنزاع مالي كان بينه وبين أعضاء آخرين في "الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي في أوكرانيا".

توجه دانييل بيرك (36 عاما) إلى أوكرانيا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية، حيث أنشأ وحدة مقاتلة من الأجانب باسم "ملائكة الظلام" تم حلها الشتاء الماضي، وفي وقت لاحق ترك المهام القتالية وانتقل إلى أعمال الإغاثة والإجلاء.

ووفقا لمصادر صحيفة "تايمز"، عاد بيرك إلى أوكرانيا بعد قضائه عطلة في بريطانيا، وحاول جمع أعضاء الفريق معا مرة أخرى، لكنه لم يتمكن من القيام بذلك وبدأ في شرب الكحول بكثرة.

المصدر: RT