أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت مقتل مرتزق بريطاني آخر في أوكرانيا، حيث تم العثور على جثته في بركة ويداه مكبلتان.

ونقلت القناة التلفزيونية عن ممثل وزارة الخارجية قوله: "نحن نقدم المساعدة لعائلة البريطاني الذي مات في أوكرانيا".

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وأشارت إلى أن الحديث يدور عن جوردان تشادويك من مقاطعة لانكشر، الذي خدم سابقا في الحرس الأسكتلندي.

وأضافت أن تشادويك ذهب إلى أوكرانيا للانضمام إلى الفيلق الدولي. وتم العثور عليه ميتا في بركة ويداه مقيدتان خلف ظهره.

وذكرت صحيفة Daily Record أن عائلة المرتزق علمت بوفاته في 26 يونيو الماضي، ووصلت جثته إلى منزله في 7 أغسطس الجاري. ومن المقرر إجراء تحقيق في سبب مقتل تشادويك في فبراير.

ولقي المرتزق البريطاني، سام نيوي، البالغ من العمر 22 عاما في وقت سابق، مصرعه إثر هجوم روسي بقذائف الهاون.

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يعتبر المرتزقة الأجانب "علفا للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي