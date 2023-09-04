مقتل المرتزق الكولومبي أليخاندرو هيريرا في أوكرانيا

كشفت صحيفة "تيمبو" الكولومبية، اليوم الاثنين، أن المرتزق الكولومبي أليخاندرو هيريرا، الذي شارك في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية، قد لقي مصرعه في أوكرانيا.

وكما تشير الصحيفة، حزم هيريرا أمتعته في ديسمبر 2022، على الرغم من إلحاح العائلة على تخليه عن رغبته تلك، وذهب إلى أوكرانيا. ولاحقا، أخطر هيريرا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، المرتزقة الكولومبيين بضرورة الاستعداد نفسيا لما سيتعين عليهم مواجهته في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "في أوائل سبتمبر، تلقت الأسرة مكالمة هاتفية وأبلغت بوفاته".

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأشارت الوزارة، إلى أن الذين جاؤوا للقتال من أجل المال، اعترفوا في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيئ، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة النزاع غير معتادة.

المصدر: RT