لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر"

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على السيناريو المنشور في صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية لعزل روسيا وإبعادها عن فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي قائلا "ليس في الحلم ضرر، فليحلموا".

وخلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، قيل للوزير أن صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نشرت مواد تتضمن خيارات محتملة للعمل ضد روسيا، بما في ذلك عزل البلاد داخل حدودها وقطع فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي عنها، ليرد الوزير قائلا: "خيار سخي، لعمري!".

وتابع قائلا:"ليس في الحلم ضرر، كما يقول الناس عندنا، فليحلموا إذن!".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن محاولات المناوئين والخصوم التي كانت تهدف لتدمير روسيا وعزلها كلُّها باءت بالفشل.

وأضاف بوتين في منتدى "أفكار قوية للزمن الجديد"، أن "المهام التي حددها المناوئون لأنفسهم في ما يتعلق باحتواء روسيا، من حيث فرض العزلة، من الواضح أنها انهارت جميعها، هذا أمر بات واضحاً وجلياً للعيان".

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الغربيين اعترفوا بأن سياسة العقوبات التي تم اتباعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باءت بالفشل ولم تؤد إلى أي نتائج، بل على العكس من ذلك تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة للدول الغربية.

المصدر: "نوفوستي"+RT