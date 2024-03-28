إعلام إسرائيلي: منفذ إطلاق النار في غور الأردن هو ضابط أمن فلسطيني

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن منفذ عملية إطلاق النار في غور الأردن صباح الخميس، هو أحد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين، ولم يتم القبض عليه بعد.

وبحسب الصحيفة فإن "الإرهابي الذي نفذ عملية إطلاق النار في غور الأردن صباح اليوم، ضابط في الاجهزة الأمنية الفلسطينية من جنين. بحسب الإدارة المدنية الفلسطينية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، أن مجموعة من المسلحين أطلقت النار على حافلة وسيارة على شارع 90 قرب العوجا في منطقة الأغوار، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وأفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادثين مختلفين في الأغوار، أحدهم في حالة خطرة والآخر إصابته طفيفة، مشيرة إلى أنه من مستوطنة نيران، وتم نقل الجريحين إلى مستشفى هداسا. وفي مستوطنة نعمة، يتلقى طفل يبلغ من العمر 13 عاما العلاج بسبب إصابة طفيفة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي مساء اليوم: "تحاول قوات كبيرة الوصول إلى منفذ عملية الأغوار".

وتتزايد المخاوف من وقوع اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد حذر في بيان قبل نحو شهرين، من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على خلفية الحرب في قطاع غزة، وكذلك في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع إدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، وحجب أموال المقاصة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

المصدر: RT