إسرائيل.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق للنار في منطقة الأغوار (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن مجموعة من المسلحين أطلقت النار على حافلة وسيارة على شارع 90 قرب العوجا في منطقة الأغوار، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية، فقد أسفر إطلاق النار عن إصابة شخصين، أحدهما أصيب في ساقه برصاصة، بينما أصيب طفل بشظايا، مبينة أن الجيش الإسرائيلي أطلق عمليات بحث واسعة النطاق للعثور على المسلحين الذين فروا من موقع الحادث على متن سيارة.

وأفادت نجمة داود الحمراء بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادثين مختلفين في الأغوار، أحدهم في حالة خطيرة والآخر إصابته طفيفة، مشيرة إلى أنه من مستوطنة نيران، تم نقل جريحين، إلى مستشفى هداسا. وفي مستوطنة نعمة، يتلقى طفل يبلغ من العمر 13 عاما العلاج بسبب إصابة طفيفة.

المصدر: Ynet