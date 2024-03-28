شويغو يقلّد قائد قوات "المركز" أرفع وسام في روسيا (فيديو)

قلد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قائد قوات "المركز" أندريه موردفيتشيف وسام النجمة الذهبية على بطولاته وقيادته الناجحة لعملية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك.

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وهنأ شويغو العقيد موردفيتشيف وشكره على تفانيه في مهامه وتمنى له المزيد من النجاح في خدمته العسكرية كما منحه سيف الشرف العسكري.

وقال: "هذا أرفع وسام في بلادنا وأنت استحققته بجدارة، ولذا فإن كلمات الشكر ليست مني فقط، بل من جميع من تحميهم اليوم بكرامة وإخلاص، والقائد العام الأعلى للجيش فلاديمير بوتين والبلاد يقدران لك هذا عاليا".

وفي 17 فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا بالكامل وبدء تطهيرها من فلول نازيي كييف.

وأفدييفكا إحدى الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك، وحولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة وقاعدة لقصف المناطق السكنية في دونيتسك منذ عام 2014.

المصدر: RT