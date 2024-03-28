مسؤول أممي: يجب أن تكون إفريقيا ممثلة بشكل دائم في مجلس الأمن

قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، إن إفريقيا يجب أن تحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح ليوناردو سانتوس سيماو في مقابلة مع وكالة "تاس" قائلا: "إن إدراج إفريقيا أمر لا بد منه.. هذه ضرورة حتى تتمكن كعضو دائم في مجلس الأمن، مثل الآخرين، من التعبير عن رأيها بشأن هذه القضية (إصلاح الأمم المتحدة)".

ووفقا له، يبذل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جهودا لإصلاح المنظمة العالمية، حيث أكد سانتوس سيماو: "هذا هو جهد الأمين العام للأمم المتحدة في جانبين، أحدهما هو الحاجة إلى إصلاح النظام الأمني ​​للأمم المتحدة، عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يقدمون كل الحجج لصالح حقيقة أنه تم اعتماد هذه الاتفاقية في عام 1945، وبعد كل هذه السنوات، تغير الوضع في العالم ديموغرافيا واقتصاديا وسياسيا، وهكذا فإن الأسباب التي أدت إلى الهيكل الحالي قد تغلبت عليها الأحداث والزمن، لذلك من الطبيعي أن نتكيف مع ذلك".

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المصدر: تاس