هجوم على سموتريتش خلال إلقائه إحدى محاضراته في إيلات (فيديو)

تعرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئل سموتريتش اليوم الأربعاء لهجوم من قبل منتقديه الإسرائيليين خلال إلقائه محاضرة في إيلات.

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وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وزير المالية الاسرائيلي سموتريش خلال محاضرة له في إيلات، حيث هاجمه الحضور وقاطعوا كلمته باستمرار ما اضطره الى مغادرة القاعة وقطع خطابه.

وبحسب الفيديو هاجم الجمهور سموتريتش وقالوا له : "لم لا تذهب أنت وابناؤك للقتال في غزة ، يا للعار !"

סוער בועידת מרכז הנדל"ן באילת: שר האוצר @bezalelsm יוצא מהאולם...לאחר בקשת ההפקה הוא חזר, לא לפני שגם הקהל התבקש להיות בשקט pic.twitter.com/JR0yjakEUm — עינב קרנר (@einavkerner) March 27, 2024

وسبق أن طالب سموتريتش يوم السبت الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع وفد بلاده من المغادرة لحضور محادثات تبادل الأسرى مع "حماس" في قطر، حيث يعتبر سموتريش من أكبر المؤيدين للاجتياح الإسرائيلي لرفح وزيادة الضغط العسكري على الأهالي الفلسطينيين في القطاع، حتى يتم تدمير حركة "حماس" ما يسمح بعدها باستعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة بالقوة.

هذا وتشهد شوارع إسرائيل منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي موجة احتجاجات واسعة مطالبة نتنياهو وحكومته بالاستقالة وإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، إلا أن جميع ضغوط الشارع الإسرائيلي تلاشت في ظل إصرار نتنياهو على مواصة الحرب حتى يتم تحقيق جميع الأهداف الموضوعة من قبل حكومة حربه.

المصدر: RT