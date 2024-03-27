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هجوم على سموتريتش خلال إلقائه إحدى محاضراته في إيلات (فيديو)

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هجوم على سموتريتش خلال إلقائه إحدى محاضراته في إيلات (فيديو)
Gettyimages.ru
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئل سموتريتش
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تعرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئل سموتريتش اليوم الأربعاء لهجوم من قبل منتقديه الإسرائيليين خلال إلقائه محاضرة في إيلات.

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وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وزير المالية الاسرائيلي سموتريش خلال محاضرة له في إيلات، حيث هاجمه الحضور  وقاطعوا كلمته باستمرار ما اضطره الى مغادرة القاعة وقطع خطابه.

وبحسب الفيديو هاجم الجمهور سموتريتش وقالوا له : "لم لا تذهب أنت وابناؤك للقتال في غزة ، يا للعار !"

وسبق أن طالب سموتريتش يوم السبت الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع وفد بلاده من المغادرة لحضور محادثات تبادل الأسرى مع "حماس" في قطر، حيث يعتبر سموتريش من أكبر المؤيدين للاجتياح الإسرائيلي لرفح وزيادة الضغط العسكري على الأهالي الفلسطينيين في القطاع، حتى يتم تدمير حركة "حماس" ما يسمح بعدها باستعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة بالقوة.

هذا وتشهد شوارع إسرائيل منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي موجة احتجاجات واسعة مطالبة نتنياهو وحكومته بالاستقالة وإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، إلا أن جميع ضغوط الشارع الإسرائيلي تلاشت في ظل إصرار نتنياهو على مواصة الحرب حتى يتم تحقيق جميع الأهداف الموضوعة من قبل حكومة حربه.

المصدر: RT

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