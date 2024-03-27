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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 صاروخا أوكرانيّا فوق مقاطعة بيلغورود الروسية

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 صاروخا أوكرانيّا فوق مقاطعة بيلغورود الروسية
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن منظوماتها الدفاعية الجوية أسقطت 16 قذيفة أطلقتها القوات الأوكرانية من راجمات "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت الوزارة: "تم التصدي لمحاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية اليوم في حوالي الساعة 20:30 باستخدام راجمات "فامبير"، ودمرت منظومات الدفاع الجوية 16 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود".

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وصرحت الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 18 قذيفة من راجمات "فامبير" أطلقها الجيش الأوكراني على بيلغورود الليلة الماضية.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT

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