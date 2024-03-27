كابوس المجاعة في غزة "يناشد" وصول المساعدات جوا وبرا وبحرا

حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، من خطر المجاعة إذا لن يتم إدخال المساعدات جوا وبرا وبحرا بشكل مستدام.

وقال الثوابتة أن كابوس المجاعة في شمال القطاع سيبقى قائماً، إذا لم يتم إدخال المساعدات بشكل مستدام.

وأكد أن سكان غزة بحاجة لإدخال مساعدات برا وجوا وبحرا، وما يتم إدخاله من المساعدات لا يتجاوز نسبة 5‎% من الاحتياجات.

وأشار إلى مصرع أشخاص في غزة بسبب الإسقاط الجوي الخاطئ، ودعا دول العالم لإدخال البضائع والمساعدات جوا وبرا وبحرا إلى قطاع غزة عبر الطرق السليمة والصحيحة.

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وأضاف أن "شعبنا الفلسطيني يقدر عاليا الجهود الدولية الرافضة للحصار وللحرب والمبذولة لكسر الحصار عن غزة ويثمنها ويدعو لزيادتها".

المصدر: RT