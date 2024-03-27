رئيسة وزراء لاتفيا: الناتو ليس مستعدا لإرسال قواته إلى أوكرانيا ومبادرة ماكرون جاءت مرتجلة

قالت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا الأربعاء، إن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لا تحظى باجماع دول حلف "الناتو" لخطوة كهذه.

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وأضافت سيلينا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: "فيما يتعلق بالقوات لا أعتقد أن هذه المبادرة تم الإعداد لها بشكل جيد، لأن النقاش حولها ضعيف وخافت، وبالحديث عن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا أعتقد أننا في الناتو لسنا مستعدين للقيام بذلك".

وأكدت أن "أوكرانيا نفسها لم تطلب من دول الناتو إرسال قواتها للدعم"، مضيفة أنه لا داع للاهتمام بما تراه كييف.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، عقد في باريس يوم الاثنين، أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

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وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه فكرة الرئيس الفرنسي وشككت بنجاعتها، كما حذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى أكبر صراع بري تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن جانبها انتقدت موسكو هذه الفكرة ووصفتها بأنها تسعى لإشعال فتيل صراع عالمي بين روسيا والغرب، وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن إرسال قوات "الناتو" إلى كييف سيثير صراعا مباشرا بين الحلف وروسيا ويؤدي إلى تصعيد الوضع.

المصدر: نوفوستي