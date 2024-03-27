قال سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية روديون ميروشنيك إن إقالة أليكسي دانيلوف من منصب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، تشير إلى تزايد نفوذ بريطانيا على نظام كييف.

يوم أمس الثلاثاء، أقال فلاديمير زيلينسكي دانيلوف من منصب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وعين بدلا عنه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية السابق ألكسندر ليتفينينكو.

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وأضاف السفير ميروشنيك: "تم نقل المحلل ألكسندر ليتفينينكو من الاستخبارات إلى منصب تنظيمي، ربما تحسبا للأهمية المتزايدة لهذه الهيئة على خلفية اقتراب فقدان زيلينسكي للشرعية والتشتت في البرلمان. مؤخرا ركز دانيلوف نشاطه على الصراخ الفظ الذي يخلق مشاكل لزيلينسكي، أما ليتفينينكو فسيشارك في العمل التنظيمي وسيقوم بدور المراقب من جانب البريطانيين. ليس من قبيل الصدفة أن تتضمن سيرته الذاتية تدريبا في الكلية الملكية البريطانية لعلوم الدفاع فقد ارتبطت ترقيته بالتأثير المتزايد للبريطانيين على أجهزة استخبارات نظام كييف".

ووفقا له، "يتم تحويل دور سكرتير مجلس الأمن القومي من وظيفة سياسية إلى وظيفة تنظيمية، وسيتم تكليف مجلس الأمن القومي بتولي بعض الوظائف المتراجعة بسبب التحولات القادمة في السلطة".

المصدر: تاس