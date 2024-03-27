تركيا.. ارتفاع نسبة المسنين 21% بالسنوات الخمس الأخيرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع عدد سكان البلاد البالغة أعمارهم 65 عاما وما فوق بـ21.4% خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفا و806 نسمة في العام الماضي 2023.

وبحسب أبحاث نشرتها الهيئة عن إحصائيات كبار السن لعام 2023، فقد ارتفعت نسبتهم من إجمالي عدد السكان إلى 10.2% في نفس العام.

وبناء على هذه الأرقام ارتفع عدد سكان تركيا البالغة أعمارهم 65 سنة فما فوق، والذي كان يبلغ 7 ملايين و186 ألفا و204 نسمة في عام 2018، بنسبة 21.4% في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين 722 ألفا 806 نسمة في 2023.

وبينما بلغت نسبة كبار السن من إجمالي السكان 8.8% في عام 2018، ارتفعت إلى 10.2% في العام الماضي.

وبحسب المعطيات فإن 44.5% من المسنين هم من الرجال و55.5% من النساء، ومن المتوقع أن تصل نسبة كبار السن إلى 12.9% في 2030، وإلى و16.3% في 2040، فيما تصل إلى 22.6% في 2060، و25.6% في 2080.

وتجاوز نسبة كبار السن من مجموع السكان 10% مؤشر على شيخوخة السكان، حيث ارتفع عدد كبار السن في تركيا بمعدل أسرع من عدد السكان في الفئات العمرية الأخرى.

المصدر: "الأناضول"