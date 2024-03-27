زاخاروفا تشرح لماذا عدل ممثلو الغرب عن رأيهم وزاروا أخيرا مبنى الخارجية الروسية للعزاء

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ممثلي الغرب أدركوا أنهم "سيتخلفون عن الركب" إذا لم يغيروا موقفهم تجاه هجوم "كروكوس الإرهابي"، لذلك زاروا أمس الخارجية الروسية.

وأضافت زاخاروفا: "لقد جاءوا أمس، بما في ذلك الغربيون، إلى مبنى وزارتنا، لقد أدركوا أنه على الرغم من أنهم يعتبرون أنفسهم الجهة المهيمنة إلا أن العالم تغير وتقدم كثيرا إلى الأمام. لقد فهموا أنهم سيبقون خلف الركب تماما إذا لم يغيروا موقفهم تجاه هذه المأساة الوحشية".

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وأكدت الدبلوماسية الروسية، أن الأغلبية العالمية، لم تترك لزعماء الغرب فرصة ودفعتهم إلى تغيير رد الفعل من "المجنون" إلى الطبيعي.

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي، بما في ذلك 40 منهم قتلوا بالرصاص. وبلغ عدد المصابين 182 شخصا.

المصدر: نوفوستي