اليابان.. مكمل غذائي يتسبب بكارثة صحية لمئات المواطنين وتسجيل حالتي وفاة!

أفادت وكالة "كيودو" بتجاوز أعداد اليابانيين الذين دخلوا المستشفى بعد تناول مكملات أرز الخميرة الحمراء من شركة "كوباياشي للأدوية" 100 شخص إلى جانب تسجيل حالة وفاة ثانية .

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وذكرت الوكالة أن "عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بعد تناول المكملات ارتفع إلى 106، وقالت الحكومة إنها ستجري مراجعة طارئة لهذا النوع من المنتجات الغذائية، التي تروج لخصائص طبية وتشمل حوالي 6 آلاف منتج تحت مسؤولية الشركات المصنعة".

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اليابانية قولها إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة ثانية بسبب هذا النوع من المكملات الغذائية.

وأعلنت شركة الأدوية اليابانية كوباياشي عن أول حالة وفاة لشخص كان يتناول مكملات غذائية تحتوي على أرز الخميرة الحمراء لفترة طويلة نتيجة الإصابة بأمراض الكلى، وبناء على البيانات المتعلقة بالأوامر الصادرة باسمه تقرر أن المتوفى كان قادرا على تناول المكملات خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك وفقا لآخر سجلات الشركة المؤرخة في فبراير 2024.

كما أعلنت الشركة في وقت لاحق سحب ثمانية مكملات غذائية تستخدم أرز الخميرة الحمراء من الأسواق.

كذلك أبلغت الشركة عما لا يقل عن 26 حالة دخلت المشفى نتيجة تعاطيها مكملات أرز الخميرة الحمراء بعد إصابتهم بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض الكلى، وأبلغ يوم الثلاثاء أن أكثر من 70 شخصا دخلوا المستشفى نتيجة تعاطيهم هذه المكملات.

وانتشرت التقارير الأولى عن حالات تدهور الصحة والتي شملت العلاج في المشافي بعد تناول مكملات من المفترض أنها تهدف إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم، في الوصول إلى الشركة في يناير من هذا العام، في ذلك الوقت، لم تُعرف سوى 6 حالات دخلت إلى المستشفى، وكان أحد المرضى يحتاج إلى غسيل الكلى.

وأشارت وكالة "كيودو" للأنباء إلى أن وزير شؤون المستهلك وسلامة الأغذية الياباني هاناكو جيمي بدأ مراجعة 6 آلاف صنف من المكملات الغذائية عقب الإعلان عن أول حالة وفاة نتيجة تعاطي المكمل الغذائي Beni-koji Cholesterol Help من شركة كوباياشي للأدوية.

المصدر: نوفوستي