مكملات غذائية يمكنها التأثير على وظائف الدماغ لدى كبار السن

تعرف الألياف بأنها ضرورية للجهاز الهضمي، كما أنها تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقلل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

ويعد الحصول على الكمية المناسبة من الألياف، سواء من خلال الطعام أو المشروبات، طريقة رائعة لتخفيف الإمساك. وبالإضافة إلى كل ذلك، يمكن لمكملات الألياف أن تحسن وظائف المخ لدى كبار السن، وفقا لدراسة جديدة.

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وتابعت الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Communications، عددا من المشاركين تزيد أعمارهم عن 60 عاما لمدة 12 أسبوعا. ووجدت النتائج أن أولئك الذين تناولوا مكملات ألياف البريبيوتك أظهروا "تحسنا كبيرا في الذاكرة".

والبريبيوتك هي الأطعمة (عادة الأطعمة الغنية بالألياف) التي تعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة في الجسم.

وقيمت الدراسة ميكروبيوم الأمعاء (الميكروبات التي تعيش في الأمعاء) وارتباطه بالوظيفة المعرفية والجسدية في عملية الشيخوخة.

وبعد أن تم إعطاء المشاركين إما علاجا وهميا أو مكملا للألياف، خضعوا لسلسلة من اختبارات الذاكرة البصرية.

وقالت الدراسة: "من خلال تحفيز الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، رأى الباحثون تغييرات قد تغير "فسيولوجيا العضلات والسلوك المعرفي".

وعلى الرغم من أن الدراسة أظهرت تغيرا مثيرا للإعجاب في الذاكرة، إلا أن الخبراء يقولون إنه ما يزال عليهم إجراء المزيد من الأبحاث، نظرا لأن 72 شخصا فقط من أصل 626 فردا ممن تم تقييمهم تمكنوا من المشاركة في الدراسة.

وأوضح الدكتور توماس فيديتش، من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب في إلكهارت، إنديانا، أن النتائج كانت "مذهلة"، ودراسة العلاقة بين الأمعاء والدماغ جديدة. وقال "نحن في مهد هذه المعرفة".

وأشارت إيمي رايشيلت الباحثة في التغذية وعلم الأعصاب من جامعة أديلايد في جنوب أستراليا: "تظهر الدراسة وجود علاقة بين مكملات الألياف والإدراك الأفضل بدلا من التأثير السببي المباشر".

وعلى الرغم من أن العلاقة بين الألياف والميكروبات المعوية والصحة المعرفية ما تزال قيد الدراسة، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2023 صلة بين الميكروبات المعوية والقلق والاكتئاب والاضطرابات العقلية الأخرى، ما يكشف أن بعض الميكروبات المعوية لها تأثير على الحالة المزاجية.

المصدر: ميديكال إكسبريس