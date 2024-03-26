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رئيس مولدوفا السابق: علاقات الصداقة مع روسيا تتجاوب مع مصالح بلادنا

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رئيس مولدوفا السابق: علاقات الصداقة مع روسيا تتجاوب مع مصالح بلادنا
Globallookpress Kremlin Pool/Global Look Press
رئيس مولدوفا السابق، زعيم الحزب الاشتراكي المعارض إيغور دودون
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صرح رئيس مولدوفا السابق، زعيم الحزب الاشتراكي المعارض إيغور دودون بأن علاقات الصداقة مع روسيا تتجاوب مع مصالح مولدوفا.

وقال دودون في حديث للتفزيون المحلي، يوم الثلاثاء: "أعتقد أننا يجب أن نحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا. وعلينا أن نقرر ماذا نفعل في منظومتنا المصرفية، حيث لا يستطيع الناس الذين يعيشون هناك إرسال الأموال إلى الوطن".

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وتابع: "علينا استعادة الرحلات بين موسكو وكيشيناو. ويتجاوب كل ذلك مع المصالح الوطنية لمولدوفا".

يذكر أن العلاقات بين روسيا ومولدوفا تدهورت في السنوات الأخيرة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن السلطات الحالية في مولدوفا تسعى "لجعلها دولة غير صديقة لروسيا".

المصدر: نوفوستي

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