للمرة الثانية خلال 72 ساعة.. "ميغ-31" تعترض قاذفات أمريكية فوق بحر بارنتس

للمرة الثانية في أقل من 72 ساعة، أبعدت مقاتلة روسية طراز "ميغ-31" قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن حدود الأجواء الروسية فوق بحر بارنتس ومنعتهما من انتهاكها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: ""في 26 مارس، رصدت وسائط مراقبة المجال الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفا جويا جماعيا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية".

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وأضافت: "من أجل تحديد طبيعة الهدف الجوي ومنعه من انتهاك حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز ميغ-31 من قوات الدفاع الجوي المناوبة، ومع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بتعديل مسار طيرانها، فابتعدت ثم استدارت عن حدود الدولة الروسية".

وأوضح البيان: "عادت الطائرة الروسية إلى مطارها بسلام، ولم يحدث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية. كما أن تحليق المقاتلة الروسية تم بصرامة وبحسب القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع مراعاة إجراءات السلامة".

يشار إلى أنه في 24 مارس الجاري، أعلنت الدفاع الروسية إقلاع مقاتلة روسية "ميغ 31" لمنع قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين طراز В-1В "بي-1" من انتهاك الأجواء الروسية فوق بحر بارنتس.

المصدر: RT