شويغو يعلق على "التوقعات بتعبئة إضافية" بسبب الوضع حول بيلغورود

وصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو افتراض أنه قد تكون هناك حاجة إلى تعبئة إضافية لإنشاء منطقة عازلة في الأراضي الأوكرانية المحاذية لحدود مقاطعة بيلغورود، بأنه سخافة مطلقة.

إقرأ المزيد

وقال شويغو للصحفيين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال بهذا الشأن: "هذه سخافة مطلقة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على سؤال حول إمكانية سيطرة القوات الروسية على مقاطعة خاركوف لوضع حد للغارات الأوكرانية على بيلغورود، إنه لا يستبعد إنشاء منطقة عازلة في المناطق التي تسيطر عليها كييف حاليا.

وأضاف أن هذه المنطقة الأمنية سيكون من الصعب على أسلحة العدو، ولا سيما أجنبية الصنع منها، التغلب عليها.

المصدر: "تاس"