هنية من طهران: إيران تقف في الخندق الأمامي لدعم الشعب الفلسطيني

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من طهران، اليوم الثلاثاء، إن إيران تقف في الخندق الأمامي لدعم الشعب الفلسطيني.

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جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقده هنية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عقب اجتماع في وزارة الخارجية الإيرانية حضره مسؤولون من الجانبين.

وقال هنية "نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى، ورغم الأثمان الباهظة التي دفعها شعبنا فإن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية".

وأعرب هنية عن اعتقاده أن "قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يؤشر إلى عزلة غير مسبوقة يعيشها الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "واشنطن غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي".

ولم يدل عبداللهيان بأي تصريح خلال المؤتمر الصحافي.

وتعليقا على الزيارة قالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن إيران استخدمت كل قوتها الدبلوماسية لوقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة خلال الأشهر الستة المنصرمة.

المصدر: RT