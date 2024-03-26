السفير الروسي: نحن وسلطات إفريقيا الوسطى بصدد اختيار موقع لقاعدة عسكرية روسية

صرح السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف بأن سلطات البلدين تبحثان موقع قاعدة عسكرية روسية في هذه الدولة الإفريقية.

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وقال بيكانتوف في حوار مع وكالة "تاس": "في الوقت الحالي تستمر المفاوضات بين وزارتي دفاع الدولتين، وعلى حد علمنا، يجري اختيار موقع للقاعدة".

وأضاف أنه "لا يزال من الصعب الحديث عن مواعيد محددة".

وكان بيكانتوف أكد في وقت سابق أن إنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضي إفريقيا الوسطى "سيحسن الوضع الأمني ​​في هذه الدولة وسيعزز أساس حماية سيادتها الوطنية".

وفي يناير الماضي، قال مستشار رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فيديل نغوانديكا، إن سلطات البلاد طلبت إقامة قاعدة روسية على أراضيها.

وأشار إلى أن البنية التحتية المتوفرة حاليا في منطقة بيرينغو، الواقعة على بعد 80 كلم غرب العاصمة بانغي، والتي خصصت الحكومة قطعة أرض فيها لإقامة القاعدة الروسية، تتيح بنشر ما يصل إلى 10 آلاف عسكري.

المصدر: "تاس"