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سلطات إفريقيا الوسطى ترحب باستضافة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها

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سلطات إفريقيا الوسطى ترحب باستضافة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها
Globallookpress T.J. Kirkpatrick
صورة من الأرشيف
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أعلن مستشار الرئاسة لجمهورية إفريقيا الوسطى، فيديل نغوانديكا عن استعداد بلاده لاستضافة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها.

وقال نغوانديكا في حديث لوسائل إعلام محلية: "نود أن تبني روسيا قاعدة لها في إفريقيا الوسطى. وقد خصصت الحكومة قطعة أراض لذلك في منطقة بيرينغو، على بعد 80 كلم غربي العاصمة بانغي".
وأشار المستشار إلى أن البنية التحتية القائمة في بيرينغو تسمح بنشر نحو 10 آلاف عسكري.
وأضاف أن "غرض وجود العسكريين الروس في إفريقيا الوسطى هو تدريب جنودنا. ونحن مع روسيا 1000% ونعتقد أن روسيا يجب أن تبقى معنا".
وتابع قائلا: "إذا تركنا روسيا اليوم، فإن الدول الغربية، التي لم تفعل اي شيء لنا منذ حصولنا على استقلالنا، ستبتلعنا".

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المصدر: تاس

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