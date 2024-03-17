إفريقيا الوسطى تشيد بالدور الذي لعبه الروس في إعادة أمنها

أكد رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا أن المدربين العسكريين الروس بذلوا جهودا جبارة لإعادة الأمن إلى بلاده، معربا عن ترحيبه بزيادة عددهم.

وأضاف: "هذا الملف من شأن وزارة الدفاع.. لكن المدربين الروس في جمهورية إفريقيا الوسطى قاموا بعمل استثنائي وهم يواصلون هذا العمل. وبفضل هذا الجهد، نتوجه نحو تحقيق رؤية رئيس الجمهورية فوستين-أرشانغ تواديرا لتأسيس جيش قوي".

إقرأ المزيد

وقال: "عندما سنعقد اجتماع اللجنة المشتركة سنطرح أيضا المسائل الأمنية وإن وجدنا أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المدربين الروس فلم لا؟".

وبحث نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفتشوك خلال اجتماع مع مولوا التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين البلدين.

وكان رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى قد زار موسكو في فبراير المنصرم، حيث شارك في منتدى "روسيا الموحدة" الذي حضره ممثلون عن دول "آسيان" وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي