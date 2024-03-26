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بيسكوف: من السابق لأوانه الحديث عن رد فعل روسيا حال ثبت تورط أوكرانيا بهجوم "كروكوس"

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بيسكوف: من السابق لأوانه الحديث عن رد فعل روسيا حال ثبت تورط أوكرانيا بهجوم
Sputnik
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اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا يزال من غير المناسب مناقشة رد فعل موسكو إذا تأكد ضلوع كييف في هجوم "كروكوس"، ما دام التحقيق في هذه العملية الإرهابية مستمرا.

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت حقيقة تورط كييف في هجوم "كروكوس" إذا ثبتت، ستؤثر في مدى استعداد موسكو لمفاوضات السلام: "التحقيق جار، والتكهنات المبنية على "إذا" الظرفية ليست في محلها في الوقت الحالي".

وفي اجتماع عقده الاثنين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تعرف منفذي الهجوم الإرهابي، لكنها مهتمة بمعرفة من أمر به.

وأشار بوتين، إلى أن هذه الفظائع قد تكون مجرد "حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يقاتلون بلادنا منذ عام 2014 على أيدي نظام النازيين الجدد في كييف".

المصدر: وكالات

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